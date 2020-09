Der Start in die 2. englische Liga ging für Barnsley – das im Juli ja aufgrund des Punkteabzugs von Wigan die „Championship“ halten konnte – zwar in die Hose: 0:1 gegen Luton, 0:2 gegen Reading. Heute träumt die „Ösi-Filiale“ (mit Trainer Gerhard Struber, Michi Sollbauer, Marcel Ritzmaier, Patrick Schmidt, Dominik Frieser) jedoch vom ganz großen Coup: In der 3. Runde des Liga-Cups will man dem Topteam Chelsea an der berühmten Stamford Bridge Paroli bieten.