Der alternative Browser aus Norwegen, der am PC nun in Version 71 und am Android-Smartphone in Version 60 bereitsteht, wird mit dem Update unter anderem mit einer QR-Code-Synchronisierung ausgestattet. Die erlaubt es Nutzern, durch das Abfotografieren eines QR-Codes am Desktop-Browser die Synchronisierung von Lesezeichen, Login-Daten, besuchten Seiten und anderen Browserdaten mit der Smartphone-Installation einzurichten. WhatsApp-Nutzern wird die Vorgehensweise bekannt vorkommen, erinnert sie doch an den Login beim WhatsApp-Webinterface.