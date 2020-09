Knapp 150.000 Besucher genossen von 29. Mai bis 22. September an heißen Sommertagen das kühle Nass im „Lepi“, „Volksi“ und AYA-Freibad. Die Stadt Salzburg sieht dies angesichts der verkürzten Saison, eines regnerischen Sommers und coronabedingten Besucherbeschränkungen als positives Ergebnis. An zwei Tagen in diesem Sommer sprang der Besucherzähler sogar kurzfristig auf Rot, weil die Höchstbesucherzahl erreicht wurde.