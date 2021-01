Oftmals ist es gar nicht der Kunststoff selbst, der für die Kinder gefährlich ist. Meist sind es andere Stoffe, wie zum Beispiel Weichmacher, die bei der Verwendung freigesetzt und an Raumluft und sogar Lebensmittel abgegeben werden. So oder auch via Hautkontakt gelangen diese Stoffe ganz leicht in unseren Körper und können Schäden verursachen. Insbesondere bei Kindern ist Vorsicht geboten. Sie können das Hormonsystem schädigen und sogar die Bildung von Krebs begünstigen.