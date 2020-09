Aktuelle Corona-Zahlen in Kärnten

Derzeit sind in Kärnten insgesamt 108 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 14 Personen sind hospitalisiert - elf in stationärer und drei in intensiver Behandlung. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres gab es in Kärnten 809 bestätigte Fälle. 688 sind genesen, 13 starben. Zusammen wurden seither 72.950 Proben für Covid-Tests genommen.