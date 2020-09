Rettung in letzter Sekunde! Aus noch unbekannter Ursache war in der Nacht auf Mittwoch in einem Zimmer in einem Hotel in der Linzer Innenstadt ein Brand ausgebrochen. Zwei Polizisten brachen die Türe auf und retteten einem Schwerverletzten. Dieser schwebt laut ersten Informationen in Lebensgefahr, er wurde vom Linzer Kepler Uniklinikum ins AKH Wien transportiert.