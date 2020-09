In Wien mussten innerhalb von 24 Stunden 305 neue Fälle verzeichnet werden, in Niederösterreich 100 und in Oberösterreich 92. Tirol meldete 66 Neuinfektionen. 33 neue Fälle wurden im Burgenland registriert, 30 in der Steiermark, 25 in Vorarlberg, 19 in Kärnten und elf in Salzburg.