In der Flüchtlingsfrage droht für Grün Gesichtsverlust

Aber auch ein anderes Thema belastet die türkis-grüne Beziehung: Die Frage, ob Österreich Flüchtlingskinder aus den abgebrannten Lagern in Moria holen soll, bringt den Juniorpartner an seine moralischen Grenzen. Es ist nur schwer zu erklären, dass ausgerechnet die deklarierte Gutmenschenpartei verantworten kann, dass Flüchtlingskinder in Moria zurückgelassen werden. Irgendwann werden sich die Grünen der Frage stellen müssen, wie viel der türkisen Flüchtlingspolitik tragbar ist und wann der totale Gesichtsverlust droht. Das „Nein“ zu Flüchtlingskindern ist schon hart an der Kante.