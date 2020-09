An die 10.000 Studenten besuchen die Uni in Klagenfurt. Bei den Vorbereitungen aufs neue Studienjahr ging man davon aus, dass maximal 5000 an Vorlesungen teilnehmen werden können. „Alle eineinhalb Stunden kommen andere Studenten“, sagt Vizerektorin Doris Hattenberger. Insgesamt gebe es rund 60 Hörsäle, nur sieben seien etwas größer. Deshalb müsse auch während der Vorlesungen Maske getragen werden.