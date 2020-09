Insgesamt galten am Dienstag 15 Gäste als infiziert. Die Ergebnisse von mehr als 100 Testungen sind aktuell noch offen. Weitere Tests seien durch die korrigierte Version der Gästeliste aber notwendig, weitere Fälle wahrscheinlicher geworden. Insgesamt sind in Zusammenhang mit dem Cluster 150 Personen in Isolation.