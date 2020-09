Ein vierjähriger Bub ist am Dienstag nach einem Bootsunfall am Lech in Elmen (Tiroler Bezirk Reutte) wegen einer leichten Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der 35-jährige Vater und sein Sohn waren ins Wasser gestürzt, als das Kanu gegen einen aus dem Wasser ragenden Stein gedrückt worden war.