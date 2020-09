In der Früh wurden rund 200 weitere gestrandete Langflossen-Grindwale entdeckt, nur wenige Kilometer von der abgelegenen Macquarie-Bucht entfernt, in der am Montag weit mehr als 200 Tiere gefunden worden waren. Der Biologe Kris Carlyon sprach von der größten bisher vor Tasmanien verzeichneten Strandung. Man könne hören, wie die noch lebenden Tiere einander in ihrer Not rufen.