Sport-Lehramt in Klagenfurt

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser ist begeistert von dieser Idee: „Das Olympiazentrum im Stadion und der Wörthersee sind so nah, es ist ein attraktives Angebot für alle Studenten.“ Viele Kärntner mussten bisher nach Graz oder Wien pendeln, wenn sie das Lehramt Sport studieren wollten. Jetzt geht’s auch in der Heimat. Alle Kandidaten, die inskribiert haben, müssen diese Woche noch zur Ergänzungsprüfung antreten. Dabei wird die Fitness getestet.