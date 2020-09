Schwerer Unfall in Eberstalzell! Ein Traktorfahrer (41), der einen Bagger am Hänger transportierte, geriet im Ortsteil Hallwang in Eberstalzell ins Schleudern, blieb in einer Böschung stehen. Ein Autolenker (44) konnte nicht mehr ausweichen. Insgesamt fünf Verletzte!