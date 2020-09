Es hat sich bereits abgezeichnet, nun ist die Entscheidung fix: Auch der Wiener Opernball wird wegen der Corona-Pandemie 2021 nicht stattfinden. Aufgrund der Infektionslage wird die Regierung die Absage in der Ministerratssitzung am Mittwoch beschließen, hieß es aus dem Kanzleramt. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), aber es wäre „verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten“.