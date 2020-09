Red Bull Salzburg nimmt aus dem Corona-Hotspot Tel Aviv einen 2:1-Sieg samt guter Ausgangslage für das Rückspiel um den Einzug in die Champions League am kommenden Mittwoch in der Heimat mit. Die Bullen kämpften in Israel nicht nur gegen den Gegner, sondern auch mit der Hitze: "Vom Wetter her war es komisch, weil es war nicht nur heiß, sondern du kriegst einfach keine Luft", so Dominik Szoboszlai.