Wenn in dreieinhalb Wochen, so Corona will, der Ski-Weltcup in Sölden die Wintersaison einläutet, schlägt für die ersten ÖSV-Stars die Stunde der Wahrheit. War die von der Pandemie beeinflusste Trainingsstrategie die richtige? Zumindest wenn man nach der optischen Fitness unserer Helden geht, kann diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Muskelpakete, wohin das Auge reicht - von den Skistars bis hin zu den Adlern.