Tesla will in einigen Jahren deutlich billigere Elektroautos auf den Markt bringen, wie das US-Unternehmen am Dienstag ankündigte. In rund drei Jahren könnte demnach das günstigste Modell zum Preis von 25.000 Dollar (21.000 Euro) zu haben sein. Dies wären 10.000 Dollar weniger als bei dem derzeit preiswertesten Tesla-Modell. Außerdem kündigte Musk eine Version des Model S mit über 1100 PS und Fabelreichweite an.