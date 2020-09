Jubel bei Österreichs Serienmeister! Red Bull Salzburg hat das Hinspiel des Play-off zur „Königsklasse“ am Dienstagabend bei Maccabi Tel Aviv nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gewonnen und steht damit vor dem Aufstieg in die Gruppenphase. Chefcoach Jesse Marsch drückt vor dem Rückspiel in einer Woche in Wals-Siezenheim allerdings auf die Euphoriebremse. Hier lesen Sie die Analyse der beiden Trainer: