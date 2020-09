Was war das für ein Zitter-Elfer von Salzburg-Star Dominik Szoboszlai, am Dienstagabend im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen Tel Aviv! Doch am Ende brachte der Treffer zum 1:1 den Umschwung - und das 2:1 vielleicht sogar den Aufstieg in die Millionen-Liga.