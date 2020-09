„Für jemanden, der sich bei Real so gut geschlagen hat wie er, hat er nicht den Respekt bekommen, den er verdient hätte. Das war das große Problem“, poltert Barnett in einem Interview mit „talkSport“: „Bei dem, was er für Real Madrid geleistet hat, hätten sie den Boden küssen sollen, auf dem er läuft.“ Doch davon war keine Spur! Real wollte Spitzenverdiener Bale schon vor einem Jahr loswerden.