NBA-Boss Adam Silver glaubt an einen Start der neuen Basketball-Saison erst im Jahr 2021. „Je mehr ich lerne, glaube ich weiterhin, dass wir besser dran sind mit einem Start im Jänner“, sagte Silver in einem CNN-Interview am Dienstag. „Das Ziel für uns ist, eine normale Saison zu spielen, mit 82 Spielen und Play-off. In den Heimarenen, vor Fans.“