Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war am 22. September in seinem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei kam es zu einem Unfall, bei dem der Pensionist von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Trotz der Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.