Es sind die Aufnahmen zu dieser aktuellen Folge, die spätestens seit einem Bericht der „New York Times“ weit über die Grenzen Dänemarks hinweg für Diskussionen sorgen. Die Erwachsenen kommen im Bademantel bekleidet ins Studio, legen diesen ab und stehen fortan nackt vor den jungen Sendungsteilnehmern. Das stößt erwartungsgemäß bei einer beachtlichen Zahl an Menschen auf Unverständnis und Abneigung, wie auch an einem Teil der Reaktionen in sozialen Netzwerken unschwer zu erkennen ist. Ekel, Wut, Hass auf die Show und deren Macher ergießt sich da in den Postings auf Twitter & Co.