Dringlichkeitsantrag

In Linz reagiert Stadtchef Klaus Luger (SP) auf die wachsende Konkurrenz um die von Kanzler Sebastian Kurz in Aussicht gestellte TU in Oberösterreich mit einem Dringlichkeitsantrag morgen, Donnerstag, im Gemeinderat: „Angesichts der sich rasant verändernden Debatte über den Standort soll eine Resolution an die Landesregierung beschlossen werden. Ziel ist, eine faire und transparente Vorgehensweise in Form eines Gründungskonvents zu wählen, in dem neben Vertretern des Landes und des Bundes, der Johannes-Kepler-Universität, der Arbeiter- und Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung und des Städte- sowie des Gemeindebundes eingebunden werden.“