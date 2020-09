Die Pandemie trifft auch die Betriebe der Haiminger Markttage wie der Pfeil von Wilhelm Tell. Gerade in einem super Apfeljahr wie heuer „zermatschgert“ das Virus das Megafest Haiminger Markttage. Jene, die sich in mittlerweile gewohnter Weise mit bäuerlichen Köstlichkeiten eindecken, seien allerdings beruhigt: Es gibt eine Lightversion: Die Haiminger Verkaufstage am 10. und 17. Oktober. „Wir kommen heuer quasi zu den Wurzeln zurück“, lüftete Markttage-Obmann Rudi Wammes am Dienstag das Geheimnis, „es werden nur Produkte von Betrieben aus Haiming angeboten.“