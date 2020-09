Früher gab es noch Proteste ohne Klagen

Neben den zahlreichen Enteignungen hat es bei den Protesten viele Klagen durch den Projektbetreiber gehagelt. Gerade bei den Protesten in Bad Vigaun, wo am Rengerberg die Arbeiten für Monate verzögert wurden, ist dies klar ersichtlich geworden. Ein Umstand, den Eva Wimmer – sie befindet sich wie berichtet mit zwei weiteren Aktivisten am Mozartplatz im Hungerstreik – stark kritisiert. „Bei den Protesten in der Hainburger Au hat es sowas noch nicht gegeben. Anscheinend haben sie daraus gelernt.“