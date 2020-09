Wie wichtig ein leistungsstarkes Gesundheitssystem ist, zeigt sich während der Pandemie. Gerade Ärzte im niedergelassenen Bereich arbeiten auch in der Corona-Krise an vorderster Front. Doch nun erreicht uns eine Welle an Pensionierungen. Ärzte-Vertreter schlagen erneut Alarm: Unsere Versorgung ist in Gefahr!