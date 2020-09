Geschäftsführer Christian Feichtinger will die Situation nicht beschönigen. „Werden wir komplett verschont bleiben? Wahrscheinlich nicht. Wir schauen Schritt für Schritt, dass wir so viel Eishockey wie möglich vor so vielen Zuschauern wie möglich haben“, betonte er. Eishockey hatte Mitte März als erste Liga die Saison abgebrochen, mit einem „Return to Play“-Konzept will die ICE nun wieder durchstarten. „Das Konzept beruht auf drei Säulen: Erstens das grundsätzliche Präventionskonzept, zweitens - und am wichtigsten - die Gesundheit der Sportler sicherstellen und drittens das Fan-Konzept“, erklärte Feichtinger.