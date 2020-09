„Das ist jetzt der endgültige Todesstoß“, reagiert Clubbesitzer Martin Sönmezay schockiert auf die am Dienstag angekündigte Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr. Wie es mit dem Betrieb in seinem „Half Moon“ am Anton Neumayr Platz in der Stadt Salzburg weitergeht, kann er noch nicht abschätzen: „Wir mussten davor schon kreativ werden und haben alles versucht, was im Rahmen des Erlaubten war. Es war kein großes Geschäft, aber wir haben ein Zeichen gesetzt, dass die Gastronomie noch lebt.“ Wenn weiterhin Gäste kommen, möchte Sönmezay offen halten. Falls nicht, müsse er schließen und Mitarbeiter kündigen.