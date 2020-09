Finanzbetrüger haben einen Oberösterreicher um fast 700.000 Euro gebracht. Ein unbekannter Täter bot dem 50-Jährigen am 28. April diesen Jahres am Telefon auf Englisch ein Investment an. Der Mann beteiligte sich mit rund 10.000 Euro und schoss noch fünf mal Geld nach. Aus der ersten Summe seien nach einigen Tagen schon 16.000 Euro geworden, gaukelten die Betrüger dem 50-Jährigen vor, berichtete Gerald Sakoparnig vom LKA