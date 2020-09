Der für Tausende Steirer wichtigste Tagesordnungspunkt war gut platziert: Gleich an erster Stelle stand die corona-bedingte Arbeitsmarktmisere in der Steiermark. FPÖ-Klubchef Mario Kunasek adressierte einen schrillen „Weckruf“ an die Landesregierung: Die Jobsituation sei katastrophal, die Politik lasse die Menschen im Stich: „Es ist bereits fünf nach zwölf!“ Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) kalmierte - und stellte weitere Job-Stiftungen, auch für die ATP in Spielberg, in Aussicht. In großkoalitionärer Eintracht ergänzte ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl: „Wir werden die Investitionen ankurbeln und die Digitalisierung vorantreiben“.