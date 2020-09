Birgit Hebein, Grüne

Wien ist eine vielfältige, wachsende Stadt, in der viele Menschen ihr Glück finden. Die Hilfe in dieser Stadt ist groß - man denke an die vielen ehrenamtlichen Helfer/innen in Wien. Wien ist eine solidarische Stadt, die Verantwortung trägt für den Schutz von Geflüchteten. Wien lebt Menschenrechte: Hass und Hetze haben hier keinen Platz. Menschen, die zuwandern, behandeln wir mit gegenseitigem Respekt und reichen ihnen die Hand. Sie benötigen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Geflüchtete und Migrant/innen brauchen Chancen und Unterstützung: auf Bildung, Arbeit, auf Anerkennung ihrer Stärken und Leistungen, und sie sollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Zusammenhalt ist wichtig in einer Gesellschaft.