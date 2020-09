Warum eigentlich nicht, man will doch so schnell wie möglich Klarheit?

Weil genau das gar nicht möglich ist. Kinder sind nach derzeitigem Wissensstand etwa zwei Tage vor Symptomausbruch infektiös. Um genug Viruslast im Rachen für einen aussagekräftigen Covid-Test aufzubauen, dauert es aber vier bis sieben Tage. Sofort bei Verdacht zum Test zu gehen, bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein negatives Ergebnis, hat also in diesem Stadium keine Aussagekraft und verschwendet nur Ressourcen, ohne etwas zu bringen. Weder für den Einzelnen noch für die Allgemeinheit.