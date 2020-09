„So jemanden brauchen wir“

„Wir sind froh und glücklich, dass der Erfolgstrainer zum FC Admira zurückkehrt. Damir kennt den Verein sehr gut - und genau so jemanden brauchen wir in unserer jetzigen Situation. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir ihn für den Club gewinnen konnten, uns konnte nichts Besseres passieren“, sagte Sport-Geschäftsführer Franz Wohlfahrt. Am Dienstagnachmittag leitete Buric bereits seine erste Trainingseinheit in der BSFZ-Arena.