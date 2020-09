Denn in der Steiermark ist jeder siebte Alltagsweg kürzer als ein Kilometer, was gut zu Fuß gegangen werden kann. Die Hälfte aller Alltagswege ist kürzer als fünf Kilometer. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt täglich eine halbe Stunde Bewegung. Wer diese Empfehlung einhält reduziert laut WHO das Herzinfarktrisiko um rund 50 Prozent.