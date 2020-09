Der ewige Kampf zwischen Bauland, Gewerbegebiet und Ackerboden geht in die nächste Runde. Mit dem Ausbau der Fotovoltaik-Flächen will die Bundesregierung auch in Niederösterreich für mehr erneuerbare Energie sorgen. Der Haken daran: Ackerland ist schon jetzt eine „bedrohte Spezies“ zwischen Enns und Leitha. Zahlreiche Ideen schwirren aktuell durch die Amtsstuben. So könnten etwa die Bahndämme der ÖBB-Strecken zu einem „Mega-Kraftwerk“ umgerüstet werden. Aus dem Büro von Infrastruktur-Staatssekretär Magnus Brunner gibt es diesbezüglich noch keine Entscheidung: „Aktuell werden alle Optionen geprüft. Im neuen Gesetz soll vorrangig Fotovoltaik auf versiegelten Flächen gefördert werden“, heißt es.