In der Nähe von Wien besitzt Marcel D. ein Haus, das er noch nicht bewohnt. Als er dort kürzlich nach dem Rechten sah, stellte er fest, dass sich in zwei Räumen zwischen Fenstern und Rollläden Wespen eingenistet hatten, und wurde dabei auch gestochen. Der Wiener suchte daraufhin online einen Kammerjäger. Und stieß dabei auf die Internetseite schaedlinge-weg.at. „Ich habe die Gratisnummer gewählt. Die Dame dort meinte, dass in einer bis eineinhalb Stunden jemand komme“, so der Leser. Tatsächlich erschienen sei der Mitarbeiter deutlich später. Und der informierte nur kurz über einzelne Preise, wollte vielmehr gleich eine Abendpauschale zusätzlich verrechnen - obwohl schon nachmittags angerufen wurde.