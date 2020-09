In OÖ beschäftigen 1460 Friseurinnen und Friseure rund 4880 Mitarbeiter, der Anteil an Ein-Personen-Unternehmen liegt bei 49 Prozent. Seit Anfang Mai haben Friseure wieder offen, seither aber Maskenpflicht, auch wenn der Kunde sitzt. Das wird zwar penibel eingehalten, hemmt aber auch den Umsatz. Birgit Röckendorfer, Friseurin in St. Marienkirchen bei Schärding: „Manche Kundinnen, die sich die Haare färben lassen wollen, setzen sich nicht mit der Maske so lange zu uns“, meint sie. Einige färben lieber zuhause. Dafür hat sie aber neue Kunden gewonnen, das sei positiv.