Dabei musste das Trio wenige Tage vor dem Start umdisponieren. Denn Teamkollege Toni Grier war aus familiären Gründen ausgefallen, Pepi Bichler sprang ein. „Und dann kamen auch zwei Penaltys dazu“, so Herbert Lackner. Denn trotz Rennen sind die Verkehrsvorschriften einzuhalten – und einmal wurde in der Dämmerung das Licht vergessen, einmal eine Stopptafel „übersehen“. Aber man nimmt’s mit Humor: „Vermutlich dürfte das der Pepi gewesen sein, dafür muss er jetzt eine Runde ausgeben“, schmunzelte Lackner nach der Zielankunft in Weitra.