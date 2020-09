Bis 2019 hat er als Anästhesist am Wiener AKH gearbeitet, zuvor auch in anderen Spitälern, doch zumeist nur kurz. Er galt als schwierig, fühlte sich gemobbt und dabei anderen überlegen - litt, wie sich später herausstellte, an paranoider Schizophrenie. Nun saß der 36-Jährige vor Gericht, weil er im Zuge eines akuten psychotischen Schubes Anfang Mai in Wien ein Rudergerät aus dem Fenster warf und Polizisten in seiner Wohnung attackierte.