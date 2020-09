Diese Storchendame wollte wohl nicht in Richtung Süden fliegen - oder hat schlicht ihren Abflug versäumt. Nachdem mehrere Menschen das Tier in Bad Radkersburg gesichtet hatten, musste am Montag die Feuerwehr ausrücken, um es - unter fachlicher Aufsicht - einzufangen. Denn wäre die Storchendame in freier Wildbahn geblieben, wäre es ihr wohl bald zu kalt geworden und ihr hätte der Erfrierungstod gedroht.