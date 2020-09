Vom Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind nur Asche und Verwüstung übrig geblieben. Jetzt, wo sich die Lage noch weiter verschärft hat, werden die Rufe nach der Aufnahme von zumindest Kindern immer lauter. Europa ist in der Flüchtlingsfrage endgültig gespalten. Katia Wagner geht am Mittwochabend gemeinsam mit ihren Gästen der Frage nach, ob sich Österreich an der Aufnahme von Menschen in Not beteiligen sollte oder nicht.