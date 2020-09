Am Gymnasium in Dachsberg (Bezirk Eferding) wurde der erste Schüler positiv auf Corona getestet. 14 Kinder und vier Lehrer sind in Quarantäne. Direktor Pater Ferdinand Karer klagt über überfüllte Schulbusse. In einem offenen Brief an alle Verantwortlichen im Schülertransport ließ er seinem Unmut freien Lauf.