Der nächste Schritt ist die Abstimmung im Senat, danach braucht es noch eine Zustimmung des polnischen Präsidenten. Erwartet wird, dass der Senat möglicherweise ein paar Änderungen vornimmt, aber auch mehrheitlich dafür abstimmt. Die meisten der fünf Millionen Pelztiere in Polen sind Nerze. Nach China und Dänemark ist Polen der weltweit drittgrößte Pelzproduzent. Die polnische Pelzbranche ist, wie auch weltweit, in der Krise, was sich mit Covid-19 noch verschärft hat. Daher kommt auch die Entscheidung, diese nicht mehr zeitgemäße Branche, die ohnehin keine Zukunft hat, stillzulegen.