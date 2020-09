Premierminister Boris Johnson wollte sich am Dienstag an seine Landsleute wenden, um ihnen den Ernst der Lage bewusst zu machen und sie an geltende Abstands- und Hygieneregeln zu erinnern. „Wir wissen, dass das nicht einfach sein wird“, heißt es in einem im Vorfeld verbreiteten Redetext. „Aber wir müssen weitere Maßnahmen ergreifen, um das Wiederaufleben der Virusfälle zu kontrollieren und das Gesundheitssystem zu schützen.“