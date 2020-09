Die uneinsichtige Frau halte sich aktuell in Hallwang in Salzburg auf und soll schon wieder einen neuen Hund haben. „Das Problem ist, dass ,Animal Hoarding‘ eine Krankheit ist, die meist viel zu lange nicht erkannt wird“, erklärte Stadler. „Die Betroffenen glauben, dass sie ohne Tiere nicht leben können, und häufen so viele wie möglich an. Dabei bemerken sie nicht, dass sie völlig überfordert sind und es den Tieren sehr schlecht geht.“ Sie hofft möglichst schnell auf ein dauerhaftes Tierhaltungsverbot für die Frau.