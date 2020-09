In dem Papier mit dem Titel „Samaritanus bonus“ (Der gute Samariter) bekräftigt die Vatikan-Behörde die katholische Lehre, nach der solche Schritte die ethischen und rechtlichen Grenzen der Selbstbestimmung überschreiten. In dem 23 Seiten umfassenden Brief - der die Unterschriften von Glaubenspräfekt Kardinal Luis Ladaria Ferrer und Sekretär Erzbischof Giacomo Morandi trägt - wird die nicht ablegbare Würde des Menschenlebens „auch in seinen extremen Phasen des Leidens und Todes“ betont.