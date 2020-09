Die FPÖ will in der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen. Grund dafür sind die bereits überarbeiteten Coronagesetze, die am selben Tag beschlossen werden sollen. Klubobmann Herbert Kickl sprach am Dienstag in einer Pressekonferenz von einer „Corona-Rollkommando-Politik“ - ein Vergleich mit der NS-Zeit, der ihm schon einmal scharfe Kritik eingebracht hatte. Türkis-Grün wolle „ein System der Corona-Blockwarte“ etablieren.