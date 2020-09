Sauofen, Ladinger Spitz oder Geierkogel: Von Nord nach Süd verlaufend ist der sanfte Almrücken der Saualpe zwischen dem Görtschitzal und dem Lavanttal ein Paradies für Genusswanderer. „Hier bin ich so gerne unterwegs“, erzählt Hermann bei unserer Tour auf den 2044 Meter hohen Gertrusk. Für den Aufstieg hat der 71-Jährige, der bis zu seiner Pensionierung als Polizist in der Inspektion Landhaushof in Klagenfurt gearbeitet hat, den Weg von der beliebten Weißbergerhütte (1600 m) oberhalb von Wieting im Görtschitztal.